Bolsonarista dono da Riachuelo, Flavio Rocha reclama de taxação de fortunas: 'expulsa os ricos'

247 - O empresário bolsonarista Flavio Rocha, dono da Riachuelo, defendeu a Reforma Tributária do governo Jair Bolsonaro e rechaçou a taxação de grandes fortunas, alegando que isso iria “exportar fortunas”, isto é, enviar o dinheiro dos ricos para fora do Brasil, em entrevista à Folha de S.Paulo.

“O exemplo desastroso do François Hollande [ex-presidente da França] mostrou uma coisa que é cruel mas é a dura realidade. É a mobilidade das fortunas. É o maior exportador de fortunas. O potencial de arrecadação é pífio. Acelera o êxodo. Na França, todo mundo mudou para a Bélgica, para a Inglaterra. E o mundo está cada vez mais digital. Você pode exercer a mesma função remotamente. As pessoas estão com mais mobilidade”, afirmou.

“Esse imposto consegue reduzir a desigualdade, mas pela via não inteligente: expulsando ou empobrecendo os ricos. O que se quer é enriquecer os pobres. Esse é um imposto que diminui a desigualdade, mas achatando a pirâmide, ou seja, empobrecendo os ricos”, reclamou.

“Se desigualdade fosse o problema, tinha que dar um troféu para a Venezuela, que expulsou as fortunas para Miami ou quebrou quem insistiu em ficar”, afirmou.

Empresários bolsonaristas pressionam contra taxação

Empresários bolsonaristas estão pressionando Jair Bolsonaro contra a taxação de dividendos prevista na nova fase da reforma tributária de seu governo. Rocha, por exemplo, disse, no início do mês, que o pior defeito do modelo proposto é a cobrança sobre os dividendos.

Segundo a coluna, Rocha afirma que a taxação coloca em dúvida o discurso liberal do governo, pois os impostos sobre o lucro teriam de ser reduzidos ao valor da nova alíquota sobre dividendos.

Já o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, quer organizar uma mobilização contra a proposta entregue no fim do mês passado pelo Ministério da Economia à Câmara dos Deputados, reclamando que vai haver aumento de carga tributária.

