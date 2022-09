Bolsonarista negando marmita a eleitora de Lula cola na imagem de Bolsonaro (vídeo)

A maioria das postagens no Instagram citando Jair Bolsonaro com maior engajamento era sobre o deboche de um bolsonarista que negou marmita a uma eleitora do ex-presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - Duas consultorias - Essa tal de rede social e Novelo Data - apontaram em levantamento, dos quatro post do Instagram citando Jair Bolsonaro (PL), com maior engajamento no último domingo (11), três eram sobre o deboche de um bolsonarista que negou marmita a uma eleitora do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi publicada nesta terça-feira (13) pela coluna Sonar, no jornal Globo.

No Twitter, nenhum post na rede sobre Bolsonaro, citando o nome dele ou termos como "bolsonarismo" ou "bolsonarista", teve mais repercussão no fim de semana do que o vídeo da marmita.

Na gravação, o empresário Cassio Joel Cenali entregou a comida para Ilza Ramos, que estava em situação de vulnerabilidade social. Ele afirmou que não iria mais dar alimento.

O homem pergunta se ela é "Bolsonaro ou Lula". Após ela responder que é Lula, ele retruca: "Lula? Então tá bom, ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Essa é a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita".

O bolsonarista disse que ficou arrependido.

Bolsonarista humilha mulher que necessita de ajuda para ter o que comer, só porque ela diz votar em Lula. O vídeo circula em grupos de whatsapp, e ainda não conseguimos informações sobre quem seria o "cidadão de bem". pic.twitter.com/XcMHz7kkG7 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) September 10, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.