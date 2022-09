Bolsonarista que matou Marcelo Arruda tem primeira audiência nesta quarta-feira (14)

Policial penal Jorge Guaranho assassinou o tesoureiro do PT Marcelo Arruda, na festa de aniversário de 50 anos da vítima. Se condenado, Guaranho pode ter pena de até 30 anos edit

247 - O bolsonarista Jorge Guaranho, policial penal que assassinou o tesoureiro do PT em Nova Iguaçu (PR), Marcelo Arruda, terá nesta quarta-feira (14) sua primeira audiência de instrução. A audiência está prevista para começar às 13h30, quando serão ouvidas testemunhas de acusação, de defesa e o próprio policial penal. A expectativa é de que o depoimento de Guaranho, por videoconferência, aconteça só na quinta-feira (15), informa a CNN .

Detido no Complexo Médico Penal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, Guaranho é acusado de assassinar Marcelo Arruda no dia do aniversário da vítima, em sua festa de comemoração aos seus 50 anos de idade. Arruda reuniu amigos e familiares para celebrar o aniversário em um clube, que teve como tema o Partido dos Trabalhadores (PT) e o ex-presidente Lula, quando foi morto pelo apoiador de Bolsonaro.

A Promotoria afirma que o crime teve motivação política, com “preferências político-partidárias antagônicas”, e que Guaranho atirou em Arruda quando ele já estava no chão, dizendo “petista vai morrer tudo [sic]”. A denúncia vai na direção contrária ao inquérito da Polícia Civil do Paraná, que descartou que houve motivação política.

