Bolsonarista suspeito de ter ajudado terrorista de Brasília fugiu do DF, diz Ibaneis

Apoie o 247

ICL

247 - Alan Diego dos Santos Rodrigues, o bolsonarista suspeito de ter ajudado o terrorista George Washington Sousa a montar uma bomba que seria detonada em Brasília no dia da posse de Lula, fugiu do Distrito Federal, disse o governador Ibaneis Rocha (MDB), citando a informações da polícia, nesta terça-feira (27).

Questionado sobre as buscas por Alan, Ibaneis respondeu, conforme cita o portal G1: "A polícia já identificou essa pessoa, está fazendo as buscas. Pelo que tenho alcançado aqui pela polícia, ele já se evadiu do DF, mas eles estão atrás e a gente deve ter notícia nas próximas horas".

>>> Sobe para seis o número de suspeitos de participação na tentativa de atentado terrorista em Brasília

Em depoimento à Polícia Civil do DF, George Washington afirmou que esteve no acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército na sexta-feira (23) à noite e que ele deixou lá o artefato explosivo "já preparado" com Alan.

Alan trabalhou por cerca de um ano como taxista na cidade de Comodoro (MT), onde mora. No entanto, segundo o portal UOL, há oito meses, ele deixou de frequentar o ponto de táxi --justamente no período em que começaram a campanha eleitoral e as manifestações questionando a legitimidade do processo eleitoral.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.