Bolsonaro acredita que só 50% da população irá se vacinar contra Covid-19

247 - Jair Bolsonaro, que nesta quinta-feira (17) afirmou que não vai ter vacina contra a Covid-19 “para todo mundo”, tem dito a interlocutores que acredita que somente 50% da população brasileira irá se vacinar. Autoridades com trânsito no Planalto têm manifestado preocupação com a previsão do ex-capitão por afetar a retomada econômica.

O temor, segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, é que o governo gaste bilhões em uma campanha de vacinação sem que a imunidade coletiva esperada seja alcançada. Neste cenário, a retomada econômica seria prejudicada.

Para a fundadora do Instituto Questão de Ciência, a microbiologista Natália Pasternak, o cenário traçado não impede a circulação do coronavírus, mas auxilia na redução dos casos de internações e mortes relacionadas à Covid-19.

