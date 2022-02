Bolsonaro admite que "no tempo de Lula a carne era mais barata"

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) admitiu que “a carne era mais barata” nos governos do ex-presidente Lula (PT), durante transmissão nas redes sociais nesta sexta-feira, 18. Ele se justificou pelo alto preço da carne atualmente diante da pandemia da Covid-19 e outros fatores. No entanto, o preço da carne vem subindo desde o golpe de 2016.

"'Ah, no tempo do Lula você comprava carne mais barata'. Comprava sim, só que ele não enfrentou uma pandemia, não enfrentou endividamento de R$ 700 bilhões. Não enfrentou uma situação de emprego terrível no Brasil, pelo menos 40 milhões de pessoas viviam na informalidade. Não tinham carteira assinada", disse Bolsonaro. "'Ah, com o Lula era melhor'. Ele não enfrentou uma pandemia que eu enfrentei", justificou.

Nesta sexta, Bolsonaro também acusou Lula de fazer o que ele faz, afirmando que o ex-presidente tem ganhado apoio porque já teria negociado a entrega dos comandos de ministérios e estatais do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE