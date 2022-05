Bolsonaro admite que povo vivia melhor na época de Lula

Em conversas com apoiadores, Bolsonaro disse que “as pessoas viviam um pouco melhor no tempo dele”, pois agora há mais problemas que não se pode controlar, como pandemia e guerra edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar que a população vivia melhor na época em que o ex-presidente Lula (PT) governava o País. Em conversas com apoiadores nesta segunda-feira, 16, ele disse que “as pessoas viviam um pouco melhor no tempo dele”, pois agora há mais problemas que não se pode controlar.

“Falam ‘no tempo dele, o povo vivia um pouco melhor do que hoje’. Lógico que vivia, eu concordo. Não tinha o pós-pandemia, do ‘fique em casa’, economia cheia de coisa, uma guerra, entre outros problemas”, disse Bolsonaro. “Mas se lá atrás vivia melhor, poderia ter vivido muito, mas muito melhor ainda se não tivesse roubado tanto”, comentou.

Bolsonaro ainda criticou a fala de Lula em Minas Gerais, quando o ex-presidente petista afirmou que Bolsonaro teme ser preso caso perca as eleições. “Não adianta desconfiar de urna. O que você tem é medo de perder e ser preso após as eleições”, afirmou Lula em Belo Horizonte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta segunda, Bolsonaro respondeu: “viu o discurso do Lula de prender minha família toda depois da eleição? Prender por quê? Qual a acusação? Fake news? Fake news é o que eles não gostam de ouvir. É a verdade deles”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Que uma coisa fique bem clara: eu não tive 58 milhões de votos. Eu tive 58 milhões de pessoas que acreditaram em mim. Voto não é mercadoria e não é algo que brota nas urnas eletrônicas por aí. Votos são pessoas, e têm que ter respeito com elas”, disparou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O cara chega e acha que a urna deu para ele os votos. Sapiência, cultura, o cara sabe de tudo, entende do alfinete ao foguete e não tem mais humildade. Não conversa mais com o povo, conversar com o povo para quê? Conversar com imbecis? É o que vocês são para essas pessoas”, continuou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE