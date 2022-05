Lula é ovacionado em BH e manda recado a Bolsonaro: 'você tem medo de perder as eleições e ser preso'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (9) e destacou os prejuízos do atual governo para o povo brasileiro.

"A gente tem que falar: ‘Bolsonaro, seus dias estão contados’. Não adianta desconfiar de urnas. Você tem medo de perder as eleições e ser preso depois", disse Lula durante evento em Minas Gerais. "Não é Lula que vai derrotar Bolsonaro. É o povo mineiro e o povo brasileiro", declarou. "Nosso adversário mente sete vezes por dia, é rei das fake news. Conta mentira todo dia contra o povo".

Em seu discurso, o ex-presidente também lembrou de milhões de brasileiro na situação de insegurança alimentar. "Tem gente correndo atrás de carcaça, de osso, que vergonha? O povo está deixando de comer não porque falta comida, mas sim porque falta dinheiro, vergonha", disse.

"Quero não ser candidato de uma aliança, mas de um movimento, das pessoas que ficaram desempregadas, dos 19 milhões passando fome […] dos milhões que estão trabalhando nos aplicativos sem férias, sem seguridade social, sem descanso remunerado. É possível aumentar o salário mínimo, cuidar da pequena e media agricultura, colocar humildes na universidade, colocar crianças em escolas técnicas, mandar filhos dos trabalhadores estudar no exterior, como no Ciência Sem Fronteiras", disse.

"Esse país era respeitado pelo mundo inteiro e hoje virou pária porque ninguém quer contato com esse presidente, que não representa o povo brasileiro", afirmou.

“Nós estamos enfrentando um adversário que representa antidemocracia, o antiamor, antipaz, antieducação, antidesenvolvimento, a ignorância, a violência e o fascismo, que temos que jogar no esgoto da história. O Brasil nasceu para a democracia e o desenvolvimento”.

Ele destacou que é o PT precisa ganhar as eleições para defender educação, o desenvolvimento, ciência e tecnologia, emprego, qualidade de vida do povo, lutar contra a fome. Para isso, segundo o petista, será preciso ir para as ruas, bairros e para as fábricas para derrotar as mentiras de Bolsonaro, destacando a importância da militância para vencer as eleições.

"Nós, que pensamos em educação, emprego, aumento salarial, ciência, que queremos aumentar a qualidade de vida, almoçar, jantar e tomar café todo dia. Haveremos de ganhar as eleições", afirmou.

O ex-presidente também afirmou que o golpe contra Dilma Rousseff "foi para piorar tudo nesse país". "Estou de volta com a energia que eu tinha quando eu tinha 30 anos de idade. Com motivação política do mesmo jeito que eu tinha quando eu comecei, porque eu tenho uma causa: libertar o povo brasileiro desse sofrimento", destacou.

Lula também comentou sobre a perseguição que ele sofreu. “Eu sabia que a verdade iria vencer a mentira. E hoje quem está com vergonha de andar na rua é o facínora do [Sergio] Moro e o [Deltan] Dallagnol, porque passaram o tempo mentindo para a sociedade brasileira. Eu quero que a imprensa diga que vai pedir desculpa ao povo brasileiro”.

Ato “Lula abraça Minas” em Belo Horizonte. https://t.co/ig3v3feYWC — Lula (@LulaOficial) May 9, 2022

