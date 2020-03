Bolsonaro agora endossa Moro e ataca Ciro: “não somos psiquiatras”

"Não somos psiquiatras! Parabenizo o Ministro Moro e envolvidos!", escreveu Jair Bolsonaro no Twitter em referência ao fim dos montins de policiais militares no Ceará edit

247 - Jair Bolsonaro resolveu endossar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao atacar o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE), dizendo que não é "psiquiatra". "Não somos psiquiatras! Parabenizo o Ministro Moro e envolvidos!", escreveu o ocupante do Planalto no Twitter em referência ao fim dos montins de policiais militares no Ceará.

Moro havia postado no Twitter que, "apesar dos Gomes", a crise no Ceará foi resolvida.

Antes, o ex-presidenciável Ciro Gomes escreveu: "aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro: no Ceará está o seu pior pesadelo! Generais, aqui manda a Lei!".

Os policiais devem retornar ao trabalho nesta segunda-feira (2) e não terão direito à anistia, conforme acertado na negociação. Os militares, no entanto, terão acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Defensoria Pública e o Exército durante os procedimentos legais.