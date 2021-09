Bolsonaro assina decreto que abre espaço para filho indicar corregedor da Receita Federal

Apoie o 247

247 - Um decreto assinado por Jair Bolsonaro esta semana abre espaço para que o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ), indique alguém de sua confiança para o estratégico cargo de corregedor da Receita Federal, que está vago desde julho. O parlamentar é investigado pela Receita Federal pela suspeita do crime de lavagem de dinheiro. A informação é do jornalista Otávio Guedes, da Globonews.

Segundo a reportagem, o senador Flávio Bolsonaro tem interesse em colocar no cargo alguém de sua confiança visando barrar as investigações contra ele. Nesta linha, o nome preferido pelo parlamentar é o do auditor aposentado Dagoberto Lemos. Por estar aposentado, ele não poderia assumir o cargo, mas o decreto publicado alterou os critérios para a todas unidades correcionais do executivo, abrindo espaço para que servidores aposentados tomem posse destas funções. Auditores ouvidos pela reportagem, dizem que a mudança é “algo de pai para filho”.

Meses atrás, o ex-corregedor José de Barros Neto foi acusado por advogados de Flávio de ser infiel ao clã em relação à apuração de supostas irregularidades de fiscais da Receita no Rio de Janeiro. O caso foi investigado e arquivado. O cargo ficou vago em julho, quando o mandato de Barros Neto à frente da corregedoria foi concluído.

