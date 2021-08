Bolsonaro ataca Barroso novamente: 'ele quer que nossas filhas e netas, com 12 anos, tenham relações sexuais'

“Não ofendi nenhum ministro do Supremo, apenas falei da ficha do senhor Barroso. Defensor do terrorista Battisti, favorável ao aborto, à liberação das drogas, à redução da idade para estupro de vulnerável”, disse Bolsonaro em discurso a empresários em Joinville (SC) edit

247 - Em discurso a empresários em Joinville (SC), nesta sexta-feira, 6, Jair Bolsonaro voltou a atacar o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O chefe do Executivo disse que Barroso quer que meninas de 12 anos tenham relações sexuais.

“Não estou atacando o Supremo Tribunal Federal. No dia de ontem, a nota do senhor excelentíssimo ministro presidente do Supremo falou que, de acordo com matérias da mídia, o presidente ataca o parlamento. Olha, quem busca informação pela mídia já está desinformado.”

“Não ofendi nenhum ministro do Supremo, apenas falei da ficha do senhor Barroso. Defensor do terrorista Battisti, favorável ao aborto, à liberação das drogas, à redução da idade para estupro de vulnerável. Ele quer que nossas filhas e netas, com 12 anos, tenham relações sexuais. Por ele, sem problema nenhum.”

Mais cedo, em transmissão ao vivo pelas redes sociais a partir de Joinville, Bolsonaro chamou Barroso de "filho da puta".

