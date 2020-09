Bolsonaro avalia zerar imposto de importação de itens da cesta básica para conter alta em preços

A ideia do governo federal é propor à Camex (Câmara de Comércio e Exterior), um comitê vinculado ao Ministério da Economia, zerar a alíquota de importação do arroz vindo de países fora do Mercosul. Itens da cesta básica subiram mais de 20% no acumulado de 12 meses edit

247 - Após afirmar que o governo federa não vai intervir "de jeito nenhum" nos preços dos alimentos, Jair Bolsonaro avalia zerar o imposto de importação de itens da cesta básica. A alta chegou a superar os 20% no acumulado de 12 meses em produtos como feijão, arroz e óleo de soja. O governo, no entanto,

De acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo, a ideia do governo é propor à Camex (Câmara de Comércio e Exterior), um comitê vinculado ao Ministério da Economia, zerar a alíquota de importação do arroz vindo de países fora do Mercosul.

A alíquota de importação para países fora do Mercosul é de 12% para o arroz e 8% para soja e milho. Dentro do bloco, a tarifa é zero. A intenção do governo é realizar já nesta semana uma reunião do órgão.

Associações do varejo divulgaram cartas públicas alertando para o aumento de preços.

Executivos de supermercados consideraram um ato de desespero a cobrança do governo para que o setor explique o aumento nos preços dos alimentos. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça notificou a Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

