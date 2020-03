Bolsonaro comemora submissão do Brasil aos Estados Unidos

No dia em que a economia brasileira derrete em meio ao caos dos mercados internacionais, Bolsonaro anunciou acordo firmado com governo de Donald Trump fundo americano de R$ US$ 100 bilhões. "Acordo foi possível graças a aliança e a boa relação que temos construído com os Estados Unidos" edit

247 - Jair Bolsonaro foi às redes sociais nesta segunda-feira, 9, para a celebrar a política de submissão do Brasil aos Estados Unidos.

No dia em que a economia brasileira derrete em meio ao caos dos mercados internacionais, Bolsonaro anunciou acordo firmado com o governo de Donald Trump que possibilita ao País acessar um fundo americano de R$ US$ 100 bilhões.

"Acordo foi possível graças a aliança e a boa relação que temos construído com os Estados Unidos, pautada na defesa da segurança dos povos, da liberdade, e da democracia", afirmou Bolsonaro em post no Facebook.

Declaração ocorre em meio ao estouro da bolha financeira global, com interrupção nas negociações das bolsas de valores de Nova York e de São, que caiu mais de 10%. O dólar chegou a ser cotado a R$ 4,79 e o Banco Central já utilizou US$ 3 bilhões em reservas para conter a alta da moeda.

Durante um evento para empresários nos Estados Unidos, Bolsonaro disse que o seu governo permanece “leal” à política econômica desastrosa do ministro da Economia, Paulo Guedes.

"Temos, na pessoa do nosso ministro da Economia um homem conhecido dentro e fora do Brasil, o senhor Paulo Guedes, e às suas políticas econômicas somos leais e buscamos implementá-las de todas as formas. Estamos mostrando que estamos no caminho certo. Aqui nos EUA estamos mostrando isso”, disse Bolsonaro (leia mais no Brasil 247).

Leia abaixo, o post de Jair Bolsonaro na íntegra:

- Brasil passa a integrar o seleto grupo de países com acesso ao fundo americano de U$ 100 bilhões, voltado para pesquisas militares.

- Nossos pesquisadores terão ainda acesso a equipamentos avançados para trabalhar no desenvolvimento de novas tecnologias.

- Acordo foi possível graças a aliança e a boa relação que temos construído com os Estados Unidos, pautada na defesa da segurança dos povos, da liberdade, e da democracia.

- Assim como ocorreu com o acordo para uso da base de Alcântara-MA, firmado após décadas e que trará bilhões de dólares e desenvolvimento para a região e para o Brasil, o RDT&E precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional.

. Ministério da Defesa (Ministro Fernando Azevedo).

. Ministério das Relações Exteriores (Ministro Ernesto Araújo).