Bolsonaro compartilha vídeo em que prefeito defende tratamento precoce contra a Covid-19

"Permita que os médicos que querem fazer o tratamento precoce façam", disse o prefeito de Chapecó (SC), João Rodrigues (PSD), em vídeo compartilhado por Jair Bolsonaro no Twitter. Associação Médica Brasileira (AMB) já manifestou posição contrária à recomendação de remédios sem comprovação científica nos cuidados de pacientes diagnosticados com a Covid-19 edit

247 - Jair Bolsonaro compartilhou em redes sociais, nesta segunda-feira (5), um vídeo em que o prefeito de Chapecó (SC), João Rodrigues (PSD), defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19, com o uso de remédios sem eficácia comprovada.

"Não tenham medo, tratem os pacientes com tudo o que é possível", disse o prefeito. "Pela ciência também, claro que sim, mas permita que os médicos que querem fazer o tratamento precoce façam. Isso que fizemos em Chapecó. Um laboratório específico só para tratamento precoce", complementou.

O prefeito ainda criticou o isolamento social. "Vamos voltar à nossa normalidade, trabalhar. A economia não pode parar", disse.

"Ouçam o prefeito de Chapecó", disse Bolsonaro, ao compartilhar o vídeo.

Associação é contra

Em março, o médico César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), disse que a autonomia do médico não lhe dá o direito de prescrever remédios ineficazes.

De acordo com dirigente, se pacientes receberem uma receita com os medicamentos do "kit", vale buscar uma segunda opinião.

- A vacinação contra a Covid-19 segue batendo recordes no Brasil.



- O objetivo diário de 1 milhão de vacinados, estabelecido pelo ministro da Saúde, foi batido na quarta-feira (31) e elevado na quinta-feira (1º).

Segue o ritmo! @minsaude @mqueiroga2 pic.twitter.com/rd6EGQGYzI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 5, 2021

