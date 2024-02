'Bolsonaro confessou crimes em ato na Paulista', diz ministro Rui Costa

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta segunda-feira (26) que o discurso de Jair Bolsonaro no ato do último domingo (25) em São Paulo o surpreendeu porque foi uma 'confissão de crimes praticados'.

No entanto, segundo o ministro, o público do ato na Avenida Paulista decepcionou os organizadores. "[A manifestação] Foi muito aquém do que os próprios organizadores vinham divulgando, a surpresa é só em relação ao conteúdo da confissão dos crimes praticados. O Brasil inteiro ficou surpreso. Talvez seja a primeira vez na história que alguém chama um evento em praça pública e confessa o crime. E vai além disso: pede anistia aos crimes praticados", disse. >>> SAIBA MAIS: Bolsonaro assume minuta golpista e diz que documento era constitucional

“É um negócio inusitado de alguém confessar que fez a prática criminosa”, completou o ministro.

No último domingo (25), os bolsonaristas agitaram bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado que a cada dia se agravam. O evento lotou a Paulista, segundo relatos.

