Bolsonaro considera debate como "tudo ou nada" contra Lula

Desempenho de Lula no JN é considerado como “mortal” para a campanha de Bolsonaro e o próprio teria dito que vai para o "tudo ou nada" edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) continua mantendo um suspense sobre a sua ida ao debate da Band neste domingo (28). A campanha informa que ele "pretende" ir e durante participação no programa Pânico, da Jovem Pan, ele disse que "achava que não devia ir, agora acho que devo". Oficialmente, a presença de Bolsonaro não está confirmada.

O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou a presença no debate da Band deste domingo (28) em suas redes sociais.

De acordo com apuração junto a fontes ligadas a campanha pelo jornal O Estado de S. Paulo, Bolsonaro decidiu aceitar o convite para o debate em um “tudo ou nada” contra Lula (PT).

A decisão seria por conta do impacto gerado com a participação de Lula no Jornal Nacional , considerada “mortal” para Bolsonaro.

De acordo com a reportagem, a avaliação do próprio Bolsonaro é de que é preciso fazer um contraponto direto a Lula.

O Gabinete de Segurança Institucional foi acionado para ir aos estúdios. A previsão é que Bolsonaro desembarque em São Paulo no domingo à tarde.

Mas há aliados e integrantes da campanha que recomendam que ele não se arrisque por considerar que Bolsonaro está distante nas pesquisas e um desempenho ruim pode comprometer a campanha. Também avaliam que Bolsonaro será alvo fácil nas redes.

A equipe de comunicação e a política da campanha deve passar o fim de semana pensando em estratégias para o debate, principalmente para sugerir o que Bolsonaro pode perguntar para cada candidato.

