Bolsonaro culpa quem cumpriu quarentena pela crise: 'mas eu perdoo quem disse fique em casa' (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro culpou as pessoas que cumpriram a quarentena pela crise dos preços dos itens da cesta básica. As declarações foram concedidas durante conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada na noite desta quarta-feira (09).

"Agora, dou um recado já que estão gravando aqui. Lá atrás falavam, me criticavam, falavam o quê… Vírus ou empregos. Pessoal falou fique em casa, a Economia vem depois. Apesar disso, eu perdoo quem falava isso aí", disse ele,

"Muitos políticos sabiam que eu estava certo. Estamos nos empenhando para a economia pegar", acrescentou ele.

Alguns supermercados do Rio de Janeiro estão limitando compras por clientes devido à alta dos preços de alimentos da cesta básica, que ficou 20% mais cara nos últimos 12 meses.

Neste ano o arroz, por exemplo, teve um reajuste de até 320%, de acordo com ProconsBrasil. Um saco de 5kg chegou a custar R$ 40 para o consumidor.

