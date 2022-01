Bolsonaro decreta luto oficial pela morte de Olavo de Carvalho, ideólogo da extrema direita no Brasil

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro decretou luto oficial de um dia em todo o país pela morte do astrólogo e guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, que morreu na madrugada desta terça-feira (25), oito dias após testar positivo para Covid-19. De acordo com O Globo, Bolsonaro é o ocupante do Palácio do Planalto que menos publicou esse tipo de decreto desde o fim da ditadura militar e esta é a segunda vez que publica um decreto de luto oficial em seu governo.

A primeira vez ocorreu no ano passado, por ocasião do falecimento do ex-vice-presidente Marco Maciel.Olavo de Carvalho morreu nos Estados Unidos, onde morou nas últimas décadas e era considerado o principal influenciador ideológico dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro.

O ideólogo de extrema direita morreu após ser intubado pelos médicos do Hospital John Randolph Medical Center, no estado da Virgínia (EUA), e o óbito foi atribuído a uma “insuficiência respiratória aguda” decorrente de um quadro de enfisema pulmonar associado à insuficiência cardíaca congestiva, à pneumonia bacteriana e a uma infecção generalizada.

