Bolsonaro defende Trump de novo e insiste com fake news sobre "fraude" nas eleições

"Qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Lá o pessoal votou e potencializaram o voto pelos correios por causa da tal da pandemia e houve gente que votou três, quatros vezes. Mortos votaram", disse Jair Bolsonaro na manhã desta quinta-feira edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a espalhar a fake news de que a eleição presidencial dos Estados Unidos teria sido fraudada e criticou o bloqueio imposto pelas redes sociais a Donald Trump. Para Bolsonaro, a invasão do Capitólio feita por apoiadores de Trump aconteceu devido a uma “falta de confiança no voto”.

“O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Lá o pessoal votou e potencializaram o voto pelos correios por causa da tal da pandemia e houve gente que votou três, quatros vezes. Mortos votaram. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí”, disse Bolsonaro a apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada. As supostas alegações de fraude citadas por ele, porém, nunca foram provadas.

Bolsonaro também criticou o bloqueio imposto pelas redes sociais ao presidente norte-americano. “Ontem, nos Estados Unidos, bloquearam o Trump nas mídias sociais. Um presidente eleito, ainda presidente, tem suas mídias bloqueadas”, disse. Decisão das redes sociais Trump foi tomada após militantes de extrema direita invadirem o Capitólio pouco depois de Trump pedir que seus apoiadores “marchassem” até o local.

O conhecimento liberta. Saiba mais