Bolsonaro diz que é "muito ligado a Trump" e sinaliza apoio ao golpe nos EUA

247 - Jair Bolsonaro sinalizou apoio ao golpe nos Estados Unidos, quando manifestantes trumpistas invadiram o Capitólio, sede do Legislativo norte-americano, para impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden (Democrata), nesta quarta-feira, 6.

Bolsonaro também declarou que é “muito ligado a Trump” e que, em 2018, a eleição no Brasil teria sido fraudada contra ele, que teria ganhado no primeiro turno, e não no segundo. A declaração faz coro com o argumento de Trump de que as eleições nos EUA teriam sido fraudadas contra a favor de Biden.

“Eu acompanhei tudo. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Você sabe da minha resposta. Agora muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou: ‘Sem provas o presidente Bolsonaro, falou que foram fraudadas as eleições americanas’. A minha foi fraudada. Eu tenho indício de fraude, era para eu ter ganhado no primeiro turno”, afirmou.

