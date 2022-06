Bolsonaro descarta golpe para Biden: “cheguei pela democracia, sairei pela democracia”

Em fala prévia à reunião bilateral com presidente dos EUA, Bolsonaro defendeu eleições "limpas, confiáveis e auditáveis" edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (9), durante encontro com o presidente do Estados Unidos, Joe Biden, que foi eleito pela democracia e que “tem certeza” de que deixará o governo da mesma forma, após protagonizar inúmeros ataques às instituições e ao processo eleitoral.

“Este ano temos eleições no Brasil, e nós queremos, sim, eleições limpas, confiáveis e auditáveis para que não sobre nenhuma dúvida após o pleito. E tenho certeza de que ele será realizado nesse espírito democrático. Cheguei pela democracia e tenho certeza de que quando deixar o governo também será de forma democrática”, afirmou Bolsonaro no primeiro encontro com o presidente estadunidense.

Pouco antes, Biden elogiou o Brasil como uma democracia vibrante com instituições eleitorais fortes. Bolsonaro tem repetidamente atacado ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Bolsonaro também defendeu seus pontos de vista em relação à Amazônia, afirmando que país cuida bem da região, tem uma legislação rígida mas, por vezes, "se sente ameaçado em sua soberania na região."

A reunião aconteceu em meio à Cúpula das Américas, em Los Angeles. O evento reúne chefes e líderes de governo do continente americano.

