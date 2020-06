Bolsonaro descarta Renato Feder e avalia ex-assessor de Weintraub para o MEC

Segundo o Antagonista, Bolsonaro passou a analisar o nome de um ex-assessor do ex-ministro, o advogado Sergio Henrique Cabral Sant’Ana edit

247 - Jair Bolsonaro teria descartado o nome do empresário Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, como substituto de Abraham Weintraub no Ministério da Educação.

Segundo o site O Antagonista, Bolsonaro passou a analisar o nome de um ex-assessor do ex-ministro. "Trata-se do advogado Sergio Henrique Cabral Sant’Ana, que integrava o escritório Covac Sociedade de Advogados, responsável pela defesa de vários grupos de ensino, inclusive a Anhanguera Educacional", diz o veículo de direita.

Feder se encontrou nesta terça-feira, 23, com Jair Bolsonaro. Ele disse que apresentou a Bolsonaro um de seus principais planos para o MEC, que seria criar uma estrutura na pasta para ampliar o acesso de alunos ao ensino à distância.

