Bolsonaro deve evitar apoio à candidatura presidencial de Tarcísio em reunião com o governador

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não pretende sacramentar, por agora, qualquer apoio à eventual candidatura presidencial do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos). A reunião entre ambos está prevista para o próximo mês, em meio às tensões sobre o futuro político do bolsonarismo. As informações são da CNN Brasil.

O ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita do governador ao ex-presidente, atualmente em regime domiciliar. A pedido de Bolsonaro, a conversa deve tratar principalmente do cenário eleitoral em São Paulo e da construção de estratégias de defesa pública diante da possível transferência do ex-mandatário para o regime fechado.

Bolsonaro tem reiterado a aliados que só anunciará seu apoio na disputa presidencial às vésperas do pleito de 2026. Ele sustenta que ainda é cedo para cravar um nome e argumenta que a decisão deve considerar pesquisas eleitorais e o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao longo dos próximos meses. Para seus interlocutores, qualquer anúncio antecipado seria precipitado.

A autorização para a visita animou setores da centro-direita que defendem Tarcísio como alternativa presidencial. O governador, porém, tem repetido publicamente que sua prioridade é a reeleição em São Paulo e que só entrará na disputa nacional se contar com o aval direto de Bolsonaro. Em seu estilo característico, afirmou recentemente: "Troca o CEO que o Brasil volta a funcionar".

Ainda assim, dentro do PL há quem pressione Bolsonaro a considerar outro nome. Parlamentares defendem que o senador Flávio Bolsonaro (RJ) seja lançado à corrida pelo Palácio do Planalto, caso o pai opte por manter distância do processo até a reta final.