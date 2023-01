"Bolsonaro deve ser processado e punido pelo genocídio yanomami", diz Dilma

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff defendeu neste domingo (22) que Jair Bolsonaro (PL) seja punido pelo genocídio dos indígenas Yanomami. "Todos os responsáveis, Bolsonaro inclusive, devem ser processados, julgados e punidos por genocídio", escreveu ela no Twitter.

"O genocídio Yanomami tem provas – 570 crianças desta etnia morreram de fome e de contaminação por mercúrio. Tem motivação – a cobiça de garimpeiros que invadiram suas terras. E tem autor – Jair Bolsonaro, que defendeu a invasão e negou assistência médica aos indígenas", afirmou.

De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, 99 crianças do povo Yanomami morreram em 2022 por conta do garimpo ilegal na região. A pasta estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos.

O governo federal decretou emergência de saúde pública.

Um povo ancestral está sendo dizimado porque 21 ofícios denunciando a tragédia e pedindo ajuda foram ignorados pelo governo anterior. Lula vai garantir-lhes a necessária proteção. Todos os responsáveis, Bolsonaro inclusive, devem ser processados, julgados e punidos por genocídio. January 22, 2023

O governo federal vem tomando as providências necessárias e decretou intervenção na segurança pública do DF. Os vândalos fascistas e seus financiadores devem ser identificados e exemplarmente punidos, para que isto jamais volte a acontecer. January 9, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.