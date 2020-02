Bolsonaro divulga áudio onde Alexandre Garcia cita Goebbels para dizer que é vítima da imprensa e da esquerda

Jair Bolsonaro usou as redes sociais para divulgar um áudio do jornalista Alexandre Garcia, que nega que o ato do próximo dia 15 - divulgado por ele em grupos de WhatsApp - seja contra o Legislativo, e que participar da manifestação que pede a saída dos presidentes da Câmara e do Senado “faz bem para a democracia” edit

247 - Sem conseguir se desvencilhar do mal estar que criou com a divulgação de um vídeo convocando manifestações contra o Congresso, no próximo dia 15, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para divulgar um áudio do jornalista Alexandre Garcia, que nega que o ato seja contra o Legislativo, e que participar da manifestação incentivada por ele “faz bem para a democracia”. Ainda no Twitter, Bolsonaro disse ser vítima da "grande" imprensa" e da "esquerda".

No áudio, Garcia diz que o vídeo divulgado por Bolsonaro em grupos de WhatsApp é uma convocação de apoio ao ex-capitão, mas não cita que o teor da manifestação mudou após o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, chamar os parlamentares de “chantagistas” na semana passada.

Garcia, cita ainda, Joseph Goebbels, - ministro da propaganda nazista de Adolf Hitler – para dizer que Bolsonaro é vítima da imprensa. “Como Goebbels recomendou, repita mil vezes e a mentira se torna verdade”, diz.

Confira o Twitter de jair Bolsonaro sobre o assunto.