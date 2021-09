Bolsonaro diz que apoiadores 'tudo farão' para 'garantir a liberdade' (vídeo)

O chefe do governo federal comunicou que estará em São Paulo por volta das 16h desta terça-feira, 7 de setembro, "onde nos dirigiremos a todos do Brasil de forma mais enfática, sobre onde chegamos e para onde, juntos, pretendemos ir" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Pouco antes de discursar para manifestantes em Brasília nesta terça-feira, 7 de setembro, Jair Bolsonaro fez uma curta transmissão ao vivo pelas redes sociais enquanto se locomovia em cima de uma caçamba de uma caminhonete.

Bolsonaro disse que pede a Deus para que continue lhe "dando força e coragem para bem decidir o futuro da nossa nação. Pode ter certeza que isso tudo só posso fazer porque tenho o apoio de vocês, de grande parte da nossa população". Apesar da declaração do ocupante do Palácio do Planalto, a avalição de seu governo por parte da população é muito ruim.

O chefe do governo federal ainda afirmou estar ciente que seus apoiadores farão de tudo pra "garantir a liberdade". "Não podemos brincar com a nossa liberdade. Lá atrás, quando entrei no Exército, jurei dar a minha vida pela pátria. O meu juramento continua em pé. E tenho certeza que cada um de vocês tudo fará para que sua liberdade seja garantida".

PUBLICIDADE

Bolsonaro anunciou que estará na Avenida Paulista, em São Paulo, por volta das 16h, "onde nos dirigiremos a todos do Brasil de forma mais enfática, sobre onde chegamos e para onde, juntos, pretendemos ir".

Ele terminou sua fala na transmissão com um grito de "'bora', porra!".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE