Bolsonaro diz que Michelle se vacinou nos EUA e que não sabe se deixará a filha Laura ser imunizada

247 - Durante transmissão ao vivo nesta quinta-feira (23), Jair Bolsonaro revelou que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi imunizada contra Covid-19 nos Estados Unidos, durante viagem da comitiva presidencial a Nova York em função da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Bolsonaro disse que Michelle se vacinou após conversar com ele, mas o chefe do governo federal não revelou o conselho que deu à esposa.

"Veio conversar comigo sobre 'tomo ou não tomo a vacina'. Eu falei para ela, sabe como que é esposa né? Quem tem esposa sabe como é que é né? Ela veio conversar comigo, dei minha opinião para ela. Não vou falar qual foi minha opinião, vou falar o que ela fez: ela tomou a vacina. Ela é maior de idade, tem 39 anos, sabe o que faz", disse.

O chefe do governo federal, novamente desacreditando as vacinas, revelou que ainda não sabe se deixará sua filha Laura, 10, ser imunizada quando o calendário de vacinação atingir sua idade. Até o momento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) somente autoriza a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com o imunizante da Pfizer.

"Se for para vacinar a Laura, com 10 anos de idade, aí eu vou conversar com ela [Michelle] e vamos decidir se vai tomar ou não", falou.

Ele ainda comentou com indignação que parte da "garotada se orgulha, se gaba de mostrar o cartão de vacina".

