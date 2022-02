Bolsonaro diz que Putin defende Amazônia como patrimônio brasileiro, e não da humanidade, e agradece presidente russo

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro agradeceu o presidente russo, Vladimir Putin, por ter dito que a Amazônia é um patrimônio brasileiro, e não da humanidade. Conforme citou Bolsonaro em coletiva de imprensa em Moscou, ao lado de Putin, outros presidentes não têm esta mesma avaliação.

"Quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, quero agradecer a sua intervenção, que sempre esteve ao nosso lado em defesa da nossa soberania. Muito obrigado, Putin, pela acolhida", disse Bolsonaro.

A fala de Bolsonaro refere-se a um embate ocorrido em agosto de 2019 entre ele e o presidente francês, Emmanuel Macron. Diante do aumento dos registros de queimadas na Amazônia, Macron classificou os incêndios como uma "crise internacional" e pediu que os países do G7 discutissem o tema.

Bolsonaro então acusou seu homólogo francês de "instrumentalizar uma questão interna" do Brasil para "ganhos políticos", fazendo uso de uma "mentalidade colonialista descabida".

Em novembro daquele ano, o Brasil conseguiu incluir no texto final da declaração da 11ª Cúpula dos Brics – grupo formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul – que a cooperação internacional sobre as florestas "deve respeitar a soberania nacional".

Bolsonaro desembarcou na Rússia na terça-feira (15) em meio a tensões do país europeu com a Ucrânia. Putin havia ordenado a movimentação de tropas em regiões de fronteira com a Ucrânia.

Com informações da Deutsche Welle

- Amazônia: soberania nacional.

