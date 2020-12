Bolsonaro, Doria e Covas refletem o "baixo nível" das autoridades brasileiras, diz Leonardo Boff

Teólogo Leonardo Boff criticou a pescaria de Jair Bolsonaro em plena pandemia. Também citou a viagem de João Doria aos EUA e o aumento salarial de Bruno Covas enquanto o estado de São Paulo é o mais atingido pela Covid-19 no País. "Vejam o baixo nível das autoridades", disse edit

247 - O teólogo Leonardo Boff criticou Jair Bolsonaro (sem partido), o governador de São Paulo, João Doria, e o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, ambos do PSDB, após os três optarem por atividades de pesca, viagem aos Estados Unidos e sanção de aumento salarial, respectivamente, em plena pandemia do coronavírus.

"Vejam o baixo nível das autoridades: o povo sendo dizimado e o presidente vai pescar junto ao animador de um dos programas de TV mais imbecis do país; o outro, do maior estado da federação, abandona tudo e vai passear em Nova York; o terceiro recém eleito aumentou em 46% seu salário", escreveu o estudioso no Twitter.

Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira (22) de uma pescaria no município de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde está de férias desde o último dia 19. Dentre as pessoas que o acompanharam esteve o apresentador Ratinho.

O governador João Doria pediu desculpas por ter feito uma viagem aos Estados Unidos nesta pandemia do coronavírus.

Mesmo na crise da saúde, o prefeito Bruno Covas sancionou um aumento de 46% no próprio salário e passará a ganhar R$ 35.462 a partir de janeiro de 2022.

