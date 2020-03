Bolsonaro é alvo de novo panelaço durante pronunciamento

247 - Jair Bolsonaro foi alvo de mais um panelaço nacional por volta de 20h30 desta terça-feira 24, durante seu pronunciamento feito em rede nacional sobre a pandemia de coronavírus, no qual minimizou a gravidade do problema e recomendou que o Brasil “volte à normalidade”. Diversas cidades se mobilizaram contra sua fala.

Os panelaços têm ocorrido há uma semana, desde a última terça-feira 17 e início da crise do coronavírus, com críticas enfáticas à forma como o governo vem lidando com o problema e adotando medidas econômicas contra os trabalhadores. Confira alguns vídeos compartilhados no Twitter:

Vimos em rede nacional um presidente desqualificado mentir, debochar e provocar um país que, apesar dele, luta bravamente e se une para enfrentar umas das maiores crises da história. A resposta dos brasileiros foi dada. pic.twitter.com/EnUZr4hHOU — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) March 24, 2020





Panelaço todos os dias às 20h30 até ele cair. Não é possível mais. Esse cara produz uma doença infinitamente pior do que o coronavírus. E os dois juntos vai ser impossível. pic.twitter.com/LtUywlmE8e — Tatiana Roque (@tatiroque) March 25, 2020