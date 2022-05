Bolsonaro e Moraes se cumprimentam em cerimônia de posse no TST (vídeo)

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro cumprimentou nesta quinta-feira (19) o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), dois dias depois de Bolsonaro ingressar no STF com pedido de investigação contra Moraes por suposta abuso de poder. O pedido foi negado pelo ministro Dias Toffoli.

O encontro entre Bolsonaro e Moraes ocorreu durante cerimônia de posse de ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. Investigado no Supremo, Bolsonaro vem alvejando o ministro com sucessivos ataques. Em setembro do ano passado, chegou a afirmar que não obedeceria mais ordens de Moraes.

Confira a cena:

Em posse no TST, Bolsonaro e Alexandre de Moraes se encontraram e, olha só, até se cumprimentaram. Cenas de 2022: pic.twitter.com/g4S24auVPU May 19, 2022





