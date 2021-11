"Bolsonaro é uma cópia mal feita do Trump", diz Lula no Parlamento Europeu

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista concedida no Parlamento Europeu, disse que Jair Bolsonaro é uma cópia mal feita do ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) Donald Trump. "Bolsonaro é uma cópia mal feita do Trump. Não pensa, não tem ideia", disse o petista.

Segundo Lula, é preciso retomar a democracia para o povo brasileiro, pois "Bolsonaro representa hoje uma peça importante na extrema direita fascista e nazista". Ele ainda lembrou que os programas feitos pelo PT durante o governo e destacou que o atual governo só sabe "falar bobagem, fazer fake news e destruir o que nós construimos”, como o Bolsa Família, que foi extinto para criar um programa puramente eleitoral, o Auxílio Brasil.

Sobre os programas sociais, o ex-presidente brasileiro disse que "isto está sendo destruído, porque a extrema direita não pensa no pobre [...] em nada que não seja a ganância e o processo de desestruturar o Estado brasileiro". "Se pudesse, Bolsonaro vendia tudo. Está destruindo a Petrobras", denunciou Lula sobre o processo de privatizações, lembrando dos ataques do governo ao BNDES.

Lula voltou a afirmar que a economia funciona quando “inclui o pobre no orçamento” e coloca "o rico no imposto de renda" e disse que, se voltar ao governo no Brasil, vai “voltar a fazer uma grande e forte política de inclusão social”.

