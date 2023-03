Bolsonaro entra com recurso para impedir que ex-ministro Anderson Torres deponha em ação que pode torná-lo inelegível

Oitiva do ex-ministro da Justiça Anderson Torres está marcada para esta quinta-feira (16) edit

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) impetrou um recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) visando impedir que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres preste depoimento sobre a minuta do golpe encontrada em sua residência.

A oitiva do ex-ministro está marcada para esta quinta-feira (16) no âmbito de uma ação que apura os ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas feitas por Bolsonaro durante uma reunião com embaixadores estrangeiros.

Segundo o jornal O Globo, “a defesa ainda pede a revogação de outras medidas complementares determinadas pelo TSE durante a ação, incluindo a própria inclusão da minuta golpista no processo.

Os advogados de Bolsonaro afirmam que o depoimento de Torres "’ostenta pouca ou nenhuma utilidade processual’, uma vez que o ex-ministro já foi ouvido sobre o documento no âmbito de outro inquérito”.

O pedido da oitiva foi solicitado pelo corregedor-geral de Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Gonçalves é o relator de uma ação no TSE que,em caso de condenação, poderá resultar na inelegibilidade de Bolsonaro por um período de oito anos,

Torres, que está preso desde o dia 14 de janeiro no Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) da Polícia Militar do Distrito Federal pela suspeita de omissão nos atos terroristas do dia 8 de janeiro, será ouvido por meio de videoconferência.

