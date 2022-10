Bolsonaro escalou ministro da Justiça para usar politicamente a PRF contra transporte de eleitores

“Anderson Torres tem ciência do mapa da campanha do presidente em que foram apontadas as regiões em que o ex-presidente Lula é mais forte”, diz a jornalista Andréia Sadi edit

247 - O ministro da Justiça, Anderson Torres, responsável pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi escalado por Jair Bolsonaro (PL) para colocar em prática o plano da campanha bolsonarista envolvendo o bloqueio de rodovias visando impedir o acesso de eleitores simpatizantes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), especialmente os do Nordeste, às urnas no segundo turno, que acontece neste domingo (30).

“Anderson Torres, um dos principais aliados de Bolsonaro, tem ciência do mapa de integrantes da campanha do presidente em que foram apontadas as regiões do país em que o ex-presidente Lula é mais forte”, diz a jornalista Andréia Sadi, no G1.

“Torres passou a semana em contato com assessores do presidente e tem proximidade com Fabio Wajgarten, coordenador da campanha de Bolsonaro, além de ter estado com Bolsonaro na quarta-feira (26), no Palácio da Alvorada”, destaca.

Ainda segundo a reportagem, “desde sexta-feira (28), a campanha do PT já tinha a informação de que a PRF, dirigida por Silvinei Vasques, que declarou publicamente apoio a Bolsonaro, preparava uma operação que poderia atrapalhar a disputa. Nas reuniões de campanha, segundo o blog apurou, Torres foi informado a respeito do mapa eleitoral do país com outros assessores de Bolsonaro”.

