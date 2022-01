Bolsonaro está com intoxicação alimentar, diz Lauro Jardim

Bolsonaro passa por exames nesta segunda-feira. Há a avaliação também de que ele possa estar com obstrução intestinal edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro interrompeu suas férias em Santa Catarina para ir a São Paulo passar por exames já nas primeiras horas desta segunda-feira (3). Ele se queixa de dores abdominais.

Apesar da suspeita de obstrução intestinal, Lauro Jardim, do jornal O Globo, informa que o chefe do governo federal está com "uma intoxicação alimentar" agravada pelo seu histórico de cirurgias feitas desde a facada - ou suposta facada - durante a campanha eleitoral de 2018.

O médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha o quadro clínico de Bolsonaro, está em viagem nas Bahamas, mas afirmou que voará à capital paulista na manhã desta segunda-feira e que deve desembarcar em São Paulo na parte da tarde.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE