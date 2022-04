Bolsonaro: Forças Armadas poderão fazer o país "rumar em direção à normalidade"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 3, que, "em última análise", as Forças Armadas poderão fazer o país "rumar em direção à normalidade, ao progresso e à paz".

Em cerimônia de cumprimento a oficiais-generais promovidos, no Palácio do Planalto, o chefe de governo declarou que o novo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, se destaca entre os ministros, "porque tem a tropa em suas mãos".

"Tenho 23 ministros. Todos são importantes, mas um se destaca. É o da Defesa. Porque tem a tropa em suas mãos. É o que, em última análise, poderá fazer o país rumar em direção à normalidade, ao progresso e à paz", disse Bolsonaro.

Na cerimônia, Bolsonaro repetiu que se a pátria voltar a chamar as Forças Armadas, os militares farão "tudo", "até mesmo em sacrifício da própria vida". Ele disse que os militares sempre agiram "ao lado da legalidade".

"Deveres, garantias e responsabilidades, nós sempre estivemos ao lado da legalidade. E tenha certeza. Se a pátria um dia voltar a nos chamar, por ela tudo faremos, até mesmo em sacrifício da própria vida", disse.

As falas de Bolsonaro vêm na esteira de declarações pró-golpe de 1964. No aniversário de 58 anos do golpe militar, o chefe de governo disse que, sem a ditadura, o Brasil seria uma "republiqueta". (Com informações do jornal O Globo).

