Bolsonaro gastou R$ 711 mil em inauguração de microponte que pode ter relação com garimpo no AM

247 - O aparato usado por Jair Bolsonaro para a inauguração de uma microponte, de apenas 18 metros de comprimento, em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, custou aos cofres públicos R$ 711.795,63, sem contar as passagens, segundo coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo.

“O valor é quase o triplo do desembolsado pelo governo federal para a construção: R$ 255.174,38”, destaca o jornalista, que obteve os números através da Presidência da República e do Ministério da Defesa após pedidos de Acesso à Informação feitos pelo deputado Elias Vaz (PSB).

Segundo a reportagem, foram gastos R$ 609.584,34 com o deslocamento terrestre da comitiva presidencial, R$ 50.924,47 com diárias, R$ 50.544,30 com cartão corporativo e R$ 742,52 sobre telefonia.

“O governo omitiu o desembolsado com passagens aéreas, o que deve elevar ainda mais a conta”, lembra a reportagem.

A construção da ponte custou R$ 255.174,38 e foi feita pela 21ª Companhia de Engenharia de Construção, do Exército.

Garimpo

A ponte fica a 2 km do Morro de Seis Lagos, a maior reserva de nióbio do planeta, estimada em 2,9 bilhões de toneladas. Em maio deste ano, o PT chegou a relacionar as medidas do governo federal com os garimpeiros.

A ponte está localizada perto da comunidade indígena Balaio e fica sobre o igarapé Yá-Mirim.

“A informação oficial é que a ponte foi reformada para ajudar comunidades indígenas, mas na prática vai facilitar e até incentivar atividades ilegais de mineradoras e garimpeiros para ‘escoar a produção’”, denunciou o partido.

