Bolsonaro indica data de retorno ao Brasil e diz que irá devolver joias milionárias

247 - Após uma palestra em uma faculdade na Flórida, para empresários e estudantes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que está com retorno “pré-marcado” para a quinta-feira da semana que vem ao Brasil. Também disse que nunca teve a ideia de “sumir” com as joias recebidas de presente do governo da Arábia Saudita, informa reportagem do portal Metrópoles.

Um dos dois pacotes de joias tinham produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No segundo pacote tinham joias estimadas em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino. Promotores do Ministério Público Federal (MPF) investigam a família Bolsonaro.

Em entrevista à Record TV, Bolsonaro confirmou que, em princípio, está com o retorno ao Brasil “pré-marcado” para o dia 30 de março, quando pousará em Brasília por volta das 7h. “Vou trabalhar no Partido Liberal, ajudar o presidente Valdemar [da Costa Neto], o Braga Netto, que está lá, andar pelo Brasil. E fazer política”, disse.

