Bolsonaro ironiza Maia e Alcolumbre e diz não ser gordofóbico

247 - Em mais um de seus ataques, Jair Bolsonaro desta vez citou o peso dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e David Alcolumbre. "Um beijo pro Rodrigo Maia e para o Davi Alcolumbre. Tá vendo que eu não sou gordofóbico?”. O ocupante do Planalto concedeu coletiva de imprensa neste sábado.

As declarações de Bolsonaro neste sábado fazem parte da sequência de ataques que ele profere diariamente. Nesta sexta, Descontrolado, Jair Bolsonaro fez seguidos ataques a jornalistas diante na entrada do Palácio do Alvorada, na manhã desta sexta-feira (20) ao parar para conversar com apoiadores. Ele atacou seguidamente um repórter de O Globo que o questionou se ele teria comprovante de um empréstimo de R$ 40 mil que alega ter feito o amigo Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho o senador Flávio Bolsonaro. “Oh rapaz, pergunta para a tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai, tá certo?”, atacou Bolsonaro.

Em outro momento da discussão, fez uma agressão homofóbica ao mesmo jornalista: : “Você tem uma cara de homossexual terrível, nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual”. A outro reporter interrompeu: "Fica quieto que eu estou respondendo".