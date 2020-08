Bolsonaro justifica ineficiência do governo: “queremos concluir obras inacabadas”

247 - Jair Bolsonaro tentou justificar a série de inaugurações de obras que fará pelo país planejadas pelos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT.

“O nosso governo, antes de obras novas, queremos concluir obras inacabadas há 10, 20, 30, 40 anos”, escreveu Bolsonaro pelo Twitter.

Das 33 obras que ele pretende inaugurar no segundo semestre, 25 foram planejadas pelos petistas, duas começaram a ser executadas no governo Michel Temer (MDB) e seis saíram do papel no atual governo, sendo que algumas já eram discutidas nas gestões passadas.

