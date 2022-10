'Bolsonaro não fez uma proposta para o futuro do Brasil e tem narrativa do derrotado', Simone Tebet

Apoie o 247

247 - A senadora Simone Tebet (MDB) criticou a participação de Jair Bolsonaro (PL) no debate com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite desta sexta-feria (28). "Bolsonaro não fez uma proposta para o futuro do Brasil. Prefere usar o debate para provocações e acusações. É a narrativa do derrotado", disse Tebet.

Bolsonaro não fez uma proposta para o futuro do Brasil. Prefere usar o debate para provocações e acusações. É a narrativa do derrotado. October 29, 2022





