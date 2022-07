"Bolsonaro não tem aliados. Ele tem cúmplices e colaboracionistas", diz Cláudio Couto

Apoie o 247

ICL

247 - Professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Cláudio Couto afirmou à TV 247 que o bolsonarismo é um movimento violento que não tem aliados ou adversários, e sim cúmplices e inimigos. Declaração vem na esteira do assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho.

"Ele [Jair Bolsonaro] é muito responsável por tudo isso que aconteceu", afirmou o professor, que não deixou de responsabilizar também os apoiadores de Bolsonaro, que "são cúmplices. O bolsonarismo não é um movimento político que tenha adversários, ele tem inimigos. E também não é um movimento político que tenha aliados, ele tem cúmplices e colaboracionistas, pela natureza de um movimento como esse".

Couto destacou que Bolsonaro é um personagem perverso, o que ficou claro durante o período mais intenso da pandemia de Covid-19 no país. "O desdém que ele demonstrou pelos quase 700 mil mortos pela Covid-19 no Brasil, dizendo 'todo mundo morre um dia', 'quer que eu faça o quê?', 'não sou coveiro', 'e daí?', e fazendo uma imitação jocosa com problemas para respirar... Alguém que se comporta dessa maneira não dá nenhum valor à vida dos outros".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE