Bolsonaro pode ser indiciado junto com autor de vídeo fake na Ceasa por perigo inexistente para causar pânico

Revista Fórum - Identificado pela polícia de Minas Gerais, o autor do vídeo fake compartilhando por Jair Bolsonaro para tentar criar pânico sobre um suposto desabastecimento na Ceasa de Belo Horizonte disse que gravou o vídeo na terça-feira (31) e insistiu na mentira, mesmo diante de imagens internas que mostram movimentação normal no local. Tanto o autor, quanto Bolsonaro, podem ser indiciados por causar pânico na população.

“Há um novo vídeo em que essa pessoa tenta justificar a conduta do primeiro vídeo, dizendo que estava na Ceasa, apresenta o horário da filmagem. E nós temos imagens do sistema de segurança interno da Ceasa, do horário que ele diz que fez o vídeo, onde a Ceasa está em pleno funcionamento. O local, o mercado do produtor, tem câmeras lá e prova que tem mercadoria”, disse o delegado Saulo de Tarso, que intimou o rapaz para depoimento, à rádio CBN.

O delegado quer entender as motivações de divulgação do vídeo e pode indiciar o homem no artigo 41 da lei de contravenções penais por alarde de perigo inexistente ou praticar ato capaz de criar pânico.

Leia a íntegra na Fórum.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso