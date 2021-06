Bolsonaro pode ter cometido três crimes ao não relatar à PF suspeitas de corrupção envolvendo Covaxin

Jair Bolsonaro pode ter cometido crimes de prevaricação, de condescendência com o crime e, até mesmo, de responsabilidade edit

247 - Jair Bolsonaro pode ter cometido ao menos três crimes ao não relatar à Polícia Federal (PF) suspeitas de corrupção envolvendo a compra superfaturada da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde.

O chefe do Planalto pode ter cometido crimes de prevaricação, de condescendência com o crime e, até mesmo, de responsabilidade, ressaltou reportagem do Estado de S.Paulo.

Conforme denunciou o deputado Luis Miranda (DEM), ele e o irmão, Luís Ricardo Fernandes Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde, alertaram Bolsonaro de possível ilegalidade no dia 20 de março.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.