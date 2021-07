Bolsonaro poderá passar por cirurgia em decorrência de uma obstrução intestinal

Jair Bolsonaro sentiu dores abdominais na madrugada e foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília. O cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo está a caminho de Brasília para examiná-lo edit

247 - Após sentir dores abdominais na madrugada desta quarta-feira (14), Jair Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília (DF) nesta manhã e poderá passar por uma cirurgia em decorrência de uma suposta obstrução intestinal. A informação é de José Roberto Burnier, da TV Globo.

O cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo está a caminho de Brasília para examiná-lo. Segundo Burnier, o cirurgião gástrico fará uma avaliação para saber se é preciso submeter o presidente da República a uma nova cirurgia.

Saiba mais

Bolsonaro deu entrada no hospital alegando sentir soluços há vários dias.

Estava previsto para 11h desta quarta um encontro com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. O STF informou, sem explicar o motivo, que a reunião entre os presidentes dos poderes "foi cancelada". "O encontro será oportunamente reagendado".

