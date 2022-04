Bolsonaro proíbe trégua e quer usar crise com STF na campanha eleitoral

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) abriu uma nova crise com o Judiciário ao conceder um indulto ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a 8 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por estimular atos antidemocráticos e ataques a instituições, como o próprio STF.

A crise chegou também aos militares, que se sentiram atacados pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso quando este criticou Bolsonaro, sem citá-lo, dizendo que as Forças Armadas 'estão sendo orientadas a atacar e desacreditar' o processo eleitoral.

>>> Rosa Weber dá dez dias para Bolsonaro explicar perdão a Daniel Silveira

Diferentemente de outras crises com o STF, desta vez Bolsonaro proibiu que os 'bombeiros' do Palácio do Planalto ajam para aparar as arestas, de acordo com Bela Megale, do jornal O Globo, que ouviu dois integrantes do governo sob condição de anonimato. Eles confirmaram terem procurado magistrados do Supremo à revelia de Bolsonaro.

O chefe do governo federal tem mostrado que pretende usar o conflito com o STF em sua campanha eleitoral. "Integrantes do núcleo da campanha, inclusive, chegaram a celebrar o novo confronto, afirmando que pesquisas qualitativas mostraram que o episódio teria sido 'positivo' para ele", relata a jornalista.

