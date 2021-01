'Bolsonaro quer deixar mais gente morrer', diz Gleisi sobre suspensão na compra de seringas

"Realmente, ele não consegue fazer nada, e quando faz é para o mal do povo!", escreveu a deputada federal no Twitter edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), criticou nesta quarta-feira (6) pelo Twitter a decisão do governo Jair Bolsonaro de suspender a compra de seringas para a vacinação contra a Covid-19 em razão do preço cobrado pelas fabricantes dos insumos.

Segundo a parlamentar, Bolsonaro, a quem chamou de "genocida", sabia que os preços aumentariam com o número elevado de países iniciando a imunização e mesmo assim não se moveu para garantir estoques. "Cruel a decisão de Bolsonaro de não comprar seringas para vacinação da Covid-19 por causa dos preços. O genocida sabia que os valores aumentariam, não comprou quando deveria e agora quer deixar mais gente morrer. Realmente, ele não consegue fazer nada, e quando faz é para o mal do povo!".

