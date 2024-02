"Bolsonaro quer levar seus seguidores para a cadeia também", diz Gleisi

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), expressou suas preocupações em relação ao ato bolsonarista deste domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), afirmando que a manifestação representa um risco para a democracia e é ilegítima.

Apoiadores de Bolsonaro, investigado pela Polícia Federal por conta da tentativa de golpe de Estado, começam a agitar bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações que a cada dia se agravam.

Segundo a presidente do PT, Bolsonaro está buscando levar consigo seus apoiadores para a cadeia, como aconteceu já com mais de 100 condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023.

"Bolsonaro quer levar seus seguidores para a cadeia também, essa é a única explicação para convocar um ato ilegítimo em "defesa do Estado democrático de Direito" quando ele está sendo investigado justamente por articular um golpe de Estado. Nunca é demais lembrar que esse grupo, marcado por perseguir ministros do STF, pedir intervenção militar e o fechamento do Congresso, atacou a Constituição no quebra-quebra do 8 de janeiro de 2023. Representantes do verdadeiro risco para a democracia brasileira não podem ser normalizados!", escreveu a presidente do PT na rede social X (antigo Twitter).

