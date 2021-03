Bolsonaro quer transformar Museu Nacional em Palácio Imperial e deixar acervo em segundo plano

Depois de ser atingido por um grande incêndio, o Museu Nacional pode virar um centro turístico dedicado à família imperial brasileira. A proposta, que conta com a remoção do acervo científico do local, é defendida por Ernesto Araújo edit

247 - O governo Jair Bolsonaro articula para transformar o Museu Nacional em um centro turístico destinado à família real brasileira, de acordo com a Folha de S. Paulo. O museu, atingido por um grande incêndio em 2018, é abrigado no palácio de São Cristovão desde 1892, o que o torna a mais antiga instituição científica do país.

A ideia, tocada por entusiastas da monarquia de dentro e fora do governo, tem o apoio do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que balança no cargo. O chanceler, o pior da história do Brasil, já realizou reuniões sobre o tema, destinou auxiliares para acompanhar a reconstrução do museu e busca apoio financeiro internacional. Atuam também no projeto o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Ministério do Turismo e o Ministério da Educação.

O Museu Nacional conta com um rico acervo científico e acadêmico, sendo protagonista de pesquisas em áreas como antropologia social, arqueologia, zoologia e botânica. Com a mudança, o acervo seria transferido a um anexo da propriedade.

