Bolsonaro recebe no Planalto Fachin e Moraes, a quem chama de "trotskista e leninista" e "canalha"

Os ministros, com quem Bolsonaro não tem boa relação, entregarão a ele um convite para a cerimônia de posse da nova presidência do TSE edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) recebe às 11h30 desta segunda-feira (7) no Palácio do Planalto os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ambos entregarão ao chefe do Executivo um convite para a cerimônia de posse da nova presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em 28 de fevereiro, Fachin toma posse como presidente do tribunal e Moraes como vice-presidente. Durante as eleições deste ano, no entanto, quem estará no comando do TSE será Alexandre de Moraes, o desafeto de Bolsonaro.

Na ocasião das manifestações golpistas do último 7 de setembro, Bolsonaro se referiu a Moraes como "canalha" e disse que não mais cumpriria decisões judiciais do ministro. Após alguns dias ele recuou e, com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, telefonou para Moraes e acalmou os ânimos.

Recentemente, Moraes determinou que Bolsonaro prestasse depoimento à Polícia Federal sobre o inquérito que apura o vazamento de dados sigilosos com o objetivo de atacar o sistema eleitoral brasileiro. Ele não compareceu.

Em relação a Fachin, Bolsonaro já disse que o ministro era um "trotskista e leninista" ligado ao PT e eleitor do ex-presidente Lula (PT). Vale lembrar que Fachin adotou uma postura favorável aos abusos cometidos pela Lava Jato e Curitiba e aprovou a prisão injusta do petista.

